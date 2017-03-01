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“Amatör Ruhunu Kaybetmeyenler” paneli yarın Körfez’de

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“Amatör Ruhunu Kaybetmeyenler” paneli yarın Körfez’de
Hereke Meslek Yüksekokulu’nun Öğrenciler Başkanı, Körfez Belediyesi Spor Akademisi Antrenörü Onur Kından, Körfez İlçe’de önemli bir panel düzenliyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü ve Galatasaray’ın unutulmaz Milli futbolcusu Fatih Akyel ile Kocaelispor ve Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Kaan Dobra’nın yer aldığı panel, Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yarın saat 14.00’te başlayacak. “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panele, Körfez İlçe protokolünün, spor adamlarının, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yoğun bir ilgi göstermesi tahmin ediliyor.

 

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