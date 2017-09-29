Amatör süper lig tam gaz

Amatör Süper Futbol Ligi’nde 3.hafta maçları yarın oynanıyor

Süper Lig A Grubu takımları yarın sahaya çıkarken, B grubu ise tüm maçlarını Pazar günü oynayacak. Günün programında Mehmet Ali Kağıtçı’da saat 17.00’de karşılaşacak. Cephanelik’te ise aynı saatte Tavşantepe-Denizliköyü maçı var. Derince’de ise yine 17.00’de Çınarlı-Kocaeli Nusretiye takımları kozlarını paylaşacak. Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda ise Diliskelesi-Körfez Belediye Hereke Yıldız maçı izlenebilecek. Beylikbağı Stadı’nda da Arapçeşme-İhsaniye yine 17.00’de kapışacak.