Bir süredir transfer döneminin uzayıp uzamayacağı ile ilgili beklenen gelişme nihayete erdi ve transfer dönemi 1 hafta uzadı. Transfer dönemi 24 Şubat mesai bitiminde sona erecek.
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Amatör transfer dönemi 1 hafta uzadı
Amatör takımların merakla beklediği soru yanıtını buldu.
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