Amatörlere tam destek

Gölcük Belediyesi 8 yıldır Amatör Spor Kulüplerine yapılan malzeme desteğini, bu yıl 9. kez yaparak Amatör Spor Kulüplerine bir kez daha büyük bir katkıda bulundu.

Bu kapsamda toplam 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. Malzeme Dağıtımı Başkan Ellibeş bizzat kendisi yaptı. Dağıtım töreninde Başkan Ellibeş’in yanı sıra Levent Değirmenci, Belediye Birim Müdürleri ve Amatör Spor Kulüpleri Başkan ve Yöneticileri de bulundu.

ELLİBEŞ’TEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE TAM DESTEK

Değirmenderespor, Gölcük İdman Yurdu, Harb-İşspor, İhsaniyespor, İhsaniye Doğan spor, Ulaşlıspor, Halıderespor, Kavaklıspor, Şirinköyspor, Hisareynspor, Gölcük Gençler Birliğispor, Yazlık spor, Asarköyspor, İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Karadenizspor olmak üzere toplam 15 Amatör Spor Kulübüne 9. kez malzeme yardımı yapıldı.