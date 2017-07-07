Amatörün yol haritası 15 Temmuz’da çiziliyor

15 Temmuz tarihi denince, akla Darbe ve Demokrasi Şehitleri geliyor. Bunun yanı sıra bu tarih amatör futbol için de çok önemli olacak.

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, 15 Temmuz’da basılacak amatör el kitapçığıyla kentimizin amatör futbolunun da yol haritasını çizecek. Çalışmalarını kendi çapında devam ettiren Ağa, bu tarihten itibaren kitabın basılıp ellerine ulaşmasıyla birlikte, hemen art arda toplantılar yapacak ve yeni sezon öncesi, talimatların aktarılması, lisans durumları, kulüplerin toplanması, tertip komitesi seçimleri ve fikstür çekimleriyle beraber, amatör sezonu resmen başlatmış olacak.