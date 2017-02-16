Amazon Skype'a Rakip Olarak Chime'ı Geliştirdi

Amazon, Skype ve Google Hangouts gibi videolu sohbet araçlarına rakip olmayı amaçlayan Chime'ı ortaya çıkardı.

Amazon, Skype ve Google Hangouts gibi videolu sohbet araçlarına rakip olmayı amaçlayan Chime'ı ortaya çıkardı. Amazon Web Services tarafından sunulan Chime, şirketleri hedefine alan bir video konferans hizmeti. Android, iOS, Windows ve Mac'te çalışan Chime, internet üzerinden hızla toplantı oluşturmaya, VoIP ve video aramaları yapmaya izin veriyor, anında mesajlaşma ve ekran paylaşma işlevleri sunuyor.

2,50 DOLARA PİYASAYA SUNACAK

Chime'ın temel sürümü olan "Basic Edition" iki kişinin sohbet, arama veya video ile ücretsiz olarak görüşmesine izin veriyor. Plus Edition'da Active Directory yönetimi özellikleri, kullanıcı başına 1GB mesajlaşma alanı ve eposta alan adı ekleyebilme işlevlerini ayda 2,50 dolara sunuyor. Pro Edition, videolu görüşme, sınırsız VoIP arama ve ekran paylaşımı özelliklerini ayda 15 dolara sunuyor.

ÜCRETSİZ 30 GÜNLÜK DENEME OLANAĞI VAR

Level 3 ile anlaşan Amazon, bu anlaşma sayesinde hizmetin toplu çalışma özelliklerini Level 3'ün Tier 1 telekomünikasyon çözümleri üzerine yerleştirmiş bulunuyor.Amazon, Chime'ı denemek isteyenler için kredi kartı numarası vermeden 30-günlük denemeye olanak tanıyor. 30 gün tamamlandığında Basic üyeliğe geçiş yapıyor veya ücret ödeyerek Pro Edition işlevlerini edinebiliyorsunuz.