Amerika’da Türk rüzgarı...

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KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Ceyhun Konak, ABD’nin Colorado eyaletinin Denver şehrindeki Kar Heykel Sempozyumu’na katıldı

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Ceyhun Konak, 24–29 0cak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Colorado eyaletinin Denver şehrinde düzenlenen 27. Uluslararası Breckenridge Kar Heykel Sempozyumu’na katıldı. Sanatçının, Einstein’ın fizik teorisinden esinlenerek tasarladığı “Wormholes of Unuverse” isimli proje jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde bu yılki etkinliğe katılmaya hak kazandı. Ceyhun Konak’ın projesi, bu köklü etkinliğin tarihinde ilk kez Türkiye’yi temsil etti.

 

SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Etkinliğe, Amerika, Meksika, İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç, İzlanda, Finlandiya, Çin, Moğolistan ve Hindistan’dan 16 sanatçı ekibi katıldı. Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) desteği de alan Dr. Konak, Türkiye ekibini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Dr. Bülent Çınar’la birlikte oluşturdu. Beraber ürettikleri eser, etkinliği takip eden binlerce sanatseverin beğenisini kazandı.

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ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Etkinlik alanını gezen izleyicilerin meraklı sorularını cevaplayan ikili, Aljazeera ve Travel kanallarına röportaj vererek ülkenin kültürel ve sanatsal tanıtımına katkıda bulundular. Dr. Konak, dünyada kar ve buz heykel alanında gerçekleştirilen birçok büyük organizasyona katılmış ve eserleriyle Türkiye’yi temsil etmişti. Çek Cumhuriyeti’nde katıldığı bir heykel sempozyumunda ödülü de bulunan sanatçı ileride gerçekleştirilecek etkinlikler için proje çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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