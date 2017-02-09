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Amra Kafkas Dans Ekibi sahnelerin tozunu atacak

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Amra Kafkas Dans Ekibi sahnelerin tozunu atacak
Kocaeli’nin en eski dans ekiplerinden olan Amra Kafkas Dans Ekibi, geleneksel gösterilerine bu yıl da devam ediyor.

Sadece Kocaeli’de değil hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da birçok organizasyona katılan ve adını sıkça duyuran Amra Kafkas Dans Ekibi bu yıl da sahnenin tozunu attıracak. Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 19.30’da gerçekleşecek olan organizasyonda 40 dansçı sahne alacak.

 

ÖĞRENCİLER DE SAHNE ALACAK

Artık geleneksel hale gelen ve her kesim tarafından büyük bir beğeni ile izlenen gösterilere bu yıl da katılımın yoğun olması bekleniyor. Amra Kafkas Dans Ekibi eğitmeni İlker Yar, gösterileri hakkında kısa bir bilgi vererek, “Bu yılki gösterilerimizde farklı figürler sergileyeceğiz. Sahnede profesyonel dans ekibimizin yanı sıra öğrencilerimiz de sahne alacak. Biz bu gösteriye herkesi bekliyoruz” dedi. 

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