Amra yine büyüledi

Kocaeli Amra Kafkas Dans Ekipleri geleneksel halk oyunları dansları ile büyüledi

Kocaeli’nin en eski dans ekiplerinden olan Amra Kafkas Dans Ekibi, geleneksel gösterilerine bu yılda devam etti. Önceki gün Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenledikleri gösterilerle kendilerini izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Amra Kafkas Dans Ekibi yine sahnenin tozunu attırdı.

YOĞUN İLGİ

İzmitli vatandaşların yoğun katılım sağladığı gösteriye End Hair Studio, Gölgay Doğapark, GyMax ve Turuncu Ekip sponsor olurken gösteriye Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Onur Kurulu Üyesi Bünyamin Akman çeşitli sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘DAHA GÜZELLERİNİ YAPACAĞIZ’

Kafkas yöresine ait en ünlü oyunların sergilediği gecede basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Amra Kafkas Dans Ekinleri eğitmeni İlker Yar, “Bu gösteriyi hazırlamak için hem eğitmenler hem de öğrenciler olarak çok çalıştık. Bugün de böyle bir ilgi görmek bizi gerçekten mutlu etti. İlerdeki süreçte daha güzel projelerimiz elbette ki olacak” dedi. Gösteri de ayrıca ünlü Kama sanatçısı Metin Baybora’da sahne alan isimler arasında yer aldı. Serkan BORLAK