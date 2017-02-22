Ana Sultan Anaokulu’na proje sınıfı

İzmit Ana Sultan Anaokulu’nda ‘Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje Sınıfı’ açıldı.

Günümüzde okul öncesi eğitimde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan alternatif eğitimin modelini pilot okulda uygulamak, il ve ilçelerden seçilen öğretmenlerin önderliğiyle ilde eğitimin yaygınlaştırılması, dezavantajlı bölgede olan öğrencilerde farkındalık yaratmak adına alternatif eğitim modeli uygulanan sınıfının kurulması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla İzmit Ana Sultan Anaokulu proje okulu seçildi. ‘Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje Sınıfı’ açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerinin katılımı ile yapıldı.