Anadolu Yıldızlar Ligi’nde geri sayım başladı

6-8 Ocak tarihleri arasında Kırklareli’nde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları Voleybol Ligi hazırlıkları devam ediyor.

Ligde Kocaeli’yi kız ve erkeklerde temsil edecek olan takımlar belli oldu. Voleybol Antrenörleri Gülsü Çelik Ayan, Fahri Ançel ve Taner Pınar’ın idaresindeki erkek ve kız takımları Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda antrenmanlarını yapacaklar. 11 takımın 3 grupta mücadele edeceği ligde ilk 2 sırayı alan iller Balıkesir’deki yarı finallerde Kocaeli’ni temsil edecek.