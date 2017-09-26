ANFAŞ Kocaelili firmaları fuara davet etti

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Genel Müdürü Murat Özer Antalya’da 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecekleri Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’na Kocaeli’deki gıda firmalarını ve otel ekipmanı firmalarını davet et

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, 17-20 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Uluslar arası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’na katılım göstereceklerini ve kayıtlı 750 üyelerinin yarısını fuara götürmeyi amaçladıklarını ifade etti. ANFAŞ’ın Otel Asya’da gerçekleştirdiği fuar tanıtım toplantısına ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer ve Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir’in yanı sıra Lezzet Dernekleri Federasyonu Başkanı Vasfi Pakman da katılım gösterdi.

30 FUARA İMZA ATACAĞIZ

ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Kocaeli’nin de belirli bir fuar alanı var. Kış aylarında Kocaeli’de fuar turizmine katkı sağlayabilir. Fuarlar gerçek anlamda şehirlere katkı sunmaktadır. Kocaeli’deki gıda firmalarını, otel ekipmanları firmalarını Antalya’daki fuarımıza davet ediyorum. Kafanızda bir proje varsa bunu Antalya’da yapmayı hedefliyorsanız buyurun gelin ANFAŞ’a, birlikte proje yapalım. Kocaeli’den Sabiha Gökçen’e oradan da Antalya’ya sefer yapılacak şekilde organizasyonumuzu yapacağız. Bu sene 30 tane fuara imza atacağız” dedi.

KENDİMİZİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ

Özer’in ardından söz alan Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir , “2016 yılında 20-25 milyon turist ziyaret etmiş. Bu işleri yaparken bizlerde sektör olarak kendimizi yenilemek zorundayız. Dünya mutfağına ayak uydurmak zorundayız. Bu çalışmaları yaparken bazı alanlarda ekipman önemli hale geliyor. Mutfak ekipmanları çok önemli. Bunu da en güzel sunan ANFAŞ’a teşekkür ediyorum. Bizlerin her zaman yanımızda oldular. Sektöre büyük katkıları var. İnşallah Kocaeli’de de böyle bir fuar yapabiliriz. Bu konuda 17-20 Ocak arası yapılacak olan Antalya’daki fuara Kocaeli ve üyelerimiz adına katılım göstereceğiz. 750 tane kayıtlı üyelerimize ulaşıp en azından yarısını oraya taşırsak gurur duyarım” şeklinde konuştu. Selin BECER