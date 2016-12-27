Anıl Dilaver ve Özgür Akıncı Derincespor’da

11 futbolcu ile yollarını ayıran Derincespor, kadrosuna forvet oyuncuları Anıl Dilaver ve Özgür Akıncı’yı kattı.

Sarı Lacivertliler Galatasaray forması giyen Süper Lig kariyerli Çetin Güngör’ü de renklerine bağlamak üzere.

ANIL DİLAVER KİMDİR?

1990 doğumlu Anıl futbola 12 yaşında Küçükçekmecespor’da başladı ve 17 yaşında Galatasaray alt yapısına geçti. 5 yıl sarı kırmızılı ekibin formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu, Denizlispor, Bucaspor, Vanspor ve Bayburt Grup İl Özel İdare takımlarında oynadı. Süper Lig kariyeri de olan forvet oyuncusu 90 maçta 16 gol attı.

ÖZGÜR AKINCI KİMDİR?

1993 Diyarbakır doğumlu Özgür futbola 11 yaşında Amedspor’da başladı. 6 yıl sonra Diyarbakırspor’a transfer olan forvet, sırası ile Erganispor, Hakkari Zap, Siirt, Alipınar ve son olarak da Düzcespor’da oynadı. Akıncı, 56 maçta 3 gole imza attı.