Ankara, Noel'i bu sözlerle kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP AKP ve MHP liderleri ve AB Bakanı Ömer Çelik Hristiyan vatandaşlarımızın Noel bayramlarını yayınladıkları mesajlar ile kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortuları dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

"NOEL YORTUSU"

Anadolu topraklarında yüzyıllardır hüküm süren barış ve huzur ortamı, farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan, din, dil ve ırk ayrımı yapmayan kadim geleneğimizin ürünüdür. Bu köklü geleneğin mensupları olan bizler, bugün de savaş, zulüm ve baskıdan kaçan tüm mazlumlara hiçbir ayrım gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz. Binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimiz, maddi ve manevi boyutlarıyla tüm insanlığa örnek olan muhteşem medeniyetimiz, muhtelif inanç ve geleneklerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu coğrafyada barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına imkan sağlamaktadır. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANDAN NOEL MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutlayarak, "Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Tarih boyunca farklı medeniyetlere, farklı inanç ve fikirlere ev sahipliği yapmış olan ülkemizde yüzyıllardır devam eden hoşgörü ortamı, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik türlü saldırılara rağmen bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Noel Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve barış dolu günlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN NOEL MESAJI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yayımladığı Noel mesajında, "Özü, barış ve kardeşlik olan semavi dinlerin vatanı Ortadoğu coğrafyasına bugün kan ve barut kokusu hâkim. Bu coğrafyanın yanı başında yer alan ülkemiz ise yaşadığı tüm acılara rağmen barışa sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü yaşadığımız bu topraklar, tarih boyunca birçok farklı inanca ev sahipliği yapan Anadolu, engin bir hoşgörünün, farklılıkları zenginlik kabul eden bir anlayışın sembolü oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu anlayış güçlenerek devam etmiştir. Bütün yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun eşit haklara sahiptir. Bu ülkenin sahibi de yurttaşların bizzat kendisidir. Tarihte yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, Cumhuriyetin bu büyük ülküsünü sahiplenen halkımızın kalbinde ayrımcılık, ırkçılık düşünceleri asla zemin bulmamıştır. Dostluk, sevgi, karşılıklı saygı ve güven hisleriyle birlikte yaşama irademiz güçlüdür. Çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefi ancak böyle çoğulcu bir demokratik anlayışın hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortularını kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramının ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

AB BAKANINDAN NOEL MESAJI

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyor ve Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı bu günün özellikle dünyanın terör ve şiddetle sarsıldığı zamanlarda insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Noel yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dini ve ulusal bayramlar karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının en katıksız haliyle vücut bulduğu, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirerek yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan zamanlardır. Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyor ve Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı bu günün özellikle dünyanın terör ve şiddetle sarsıldığı zamanlarda insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır" ifadelerini kullandı.

HALKIMIZIN TÜM RENKLERİYLE YAŞAMA İRADESİ

Çelik, mesajında şunları kaydetti: "Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen bu anlayış, halkımızın tüm renkleriyle bir arada yaşama iradesinin en güzel tezahürüdür. Noel Yortusu vesilesiyle bir kez daha bu birlikteliği kimsenin bozamayacağını, bu dayanışmaya hiçbir gücün kast edemeyeceğini belirtmek istiyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm Ortadoğu coğrafyasında farklı din ve kültürlerin barış içinde yan yana yaşadığı ve beraberce inşa ettiği bir hoşgörü atmosferinin yeniden hakim olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, asırlar boyunca bir arada yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın, Noel sırasında ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin ve tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyorum."