  • BIST 109.193
  • Altın 146,689
  • Dolar 3,4365
  • Euro 4,1077
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 28 °C

Ankara'ya davet edilen isimler belli oldu

»
Ankara'ya davet edilen isimler belli oldu
AKP İzmit, Çayırova ve Gebze'de yapılan ilçe temayül yoklamalarının ardından Ankara'ya davet edilen isimler belli oldu.

AKP İzmit, Çayırova ve Gebze’den yapılan ilçe temayül yoklamasından sonra Ankara’ya davet edilen isimler belli oldu. İzmit’ten Alper Doğan, Emel Ceylan Balcıoğlu ve Hasan Ayaz, Çayırova’dan Ali Osman Gür, Mehmet Özdemir ve Selim Ekinci, Gebze’den Köksal tatoğlu, Mustafa yıldıztekin ve Ufuk Ekinci Ankara’ya davet edildi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
genç
12 Eylül 2017 Salı 16:40
16:40
temayül 1.si Aysel hanım nerede ?
PAŞALI
12 Eylül 2017 Salı 16:25
16:25
BALCIOĞLU KİMİN OYUNU ALDI AÇABA
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hürriyet, Kabakoz için Bakan’dan müfettiş istedi12 Eylül 2017 Salı 12:19
  • Taşdemir: "Türkiye Cumhuriyeti hepimizin"12 Eylül 2017 Salı 12:13
  • Tarhan'dan Ceyhan'a cevap12 Eylül 2017 Salı 11:17
  • Ceyhan'dan Tarhan'a sert tepki11 Eylül 2017 Pazartesi 14:43
  • İl Başkanları Çarşamba günü toplanıyor11 Eylül 2017 Pazartesi 11:40
  • CHP Körfez’de seçim yeniden yapılacak11 Eylül 2017 Pazartesi 11:19
  • Bakan Arslan ilimize geliyor11 Eylül 2017 Pazartesi 11:12
  • Ceyhan ve milletvekilleri o davayı takip ediyor11 Eylül 2017 Pazartesi 11:01
  • Başkan Köşker’in hafta sonu mesaisi11 Eylül 2017 Pazartesi 10:39
  • CHP’de mahalle seçim sonuçları belli oldu11 Eylül 2017 Pazartesi 09:05
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim