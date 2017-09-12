AKP İzmit, Çayırova ve Gebze'de yapılan ilçe temayül yoklamalarının ardından Ankara'ya davet edilen isimler belli oldu.

AKP İzmit, Çayırova ve Gebze’den yapılan ilçe temayül yoklamasından sonra Ankara’ya davet edilen isimler belli oldu. İzmit’ten Alper Doğan, Emel Ceylan Balcıoğlu ve Hasan Ayaz, Çayırova’dan Ali Osman Gür, Mehmet Özdemir ve Selim Ekinci, Gebze’den Köksal tatoğlu, Mustafa yıldıztekin ve Ufuk Ekinci Ankara’ya davet edildi.