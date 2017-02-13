Anne adaylarına grip uyarısı

Hamilelik döneminde anne adayının yakalandığı grip bebeğe de zarar verebileceğini ifade eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar, "Özellikle kış aylarında sıkça görülen grip, pek çok insanın hayatını olumsuz etkilediği gibi gebelik sürecinde bebeğin sağlığını da tehlikeye sokmaktadır. Hamilelikte grip, bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle, normale göre hastalık anne adayı için daha ağır ve uzun geçmektedir" dedi. Gebelik döneminde grip ve gripten korunma yolları hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Özge Piri Mantar, “Grip solunum yollarına yerleşip, burada çoğalarak neden olduğu, hastanın hapşırması ya da öksürmesi sonucu başkalarına geçen, bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın tipik kuluçka süresi 1- 4 gündür. Yetişkinlerde semptomlar başlamadan 1 gün önce ve başladıktan 5 gün sonrasına kadar bulaşıcılığını korumaktadır. Grip tehlikeli ve korkutan bir hastalık değildir ama aynı şeyi hamile bir anne için söyleyemeyiz. Çünkü bu hastalığa yakalanan anne adayı yoğun ve yüksek bir ateş altındadır. Bu halsizlik ve iştahsızlık yapmaktadır. Bunlar hamile bir bayanda rastlandığı zaman hem anneyi hem de bebeği olumsuz yönden etkilemektedir. Grip baş ağrısı, halsizlik, ateş, yorgunluk ve yememe isteği oluşturur. Böylece bir annenin en önemli olan şeyi yemeden kesilmesidir. Yemek yemediği sürece hem bebek gelişmez hem de kendi bitkin düşmektedir. Gebeliğin son dönemlerinde gribe yakalanan bir anne adayının doğum sonrası hastalığını bebeğine geçirme riski fazladır. Anne adaylarında grip bazen ciddi tablolar oluşturabilir. Ateş uzun süre 38,5 derecenin üzerine çıktığında, soluk alıp vermede güçlük varsa, göğüs ağrısı oluşursa, şiddetli kulak ağrısı, kulaktan akıntı ve kanama olursa, döküntü ve kızarıklık varsa, ense sertliği ortaya çıkarsa ve kronik öksürük izlenirse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunun için gebelik döneminde gribe yakalanmamak için anne adayları ellerinden geleni yapmalıdır. Grip anne adaylarını riske sokarak, bebek kaybına uğratabilir. Ancak hamile iken grip aşısı yaptırılabilir. Aşı yapılmadan önce bir doktor tarafından onaylanması gerekmektedir. Aşı sonrası annede gelişen antikorlar bir miktar bebeğe de geçerek yaşamının ilk aylarında onu da gribe karşı koruyacaktır. Grip aşısı canlı virüs içermediğinden gebelikte kullanılmasının da bir sakıncası olmamaktadır. Anne adaylarının grip sezonunda hamileliklerinin ikinci ve üçüncü aylarında grip aşısı olması önerilmektedir” diye konuştu. Opr. Dr. Özge Piri Mantar açıklamasını, “Bol bol istirahat edilmelidir. Vücut sıcaklığı doğru şekilde korunmalı ve sıkı giyinilmelidir. Terli şekilde soğuk yerde durulmamalıdır. Beslenmelerine oldukça dikkat edilmelidir. Bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Uyku düzeni oldukça iyi korunmalıdır” şeklinde sözlerini tamamladı.
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Anne adaylarına grip uyarısı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar, gebelik döneminde yaşanan gribal enfeksiyon hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğini, bu süreçte gribe yakalanan kişilerin mutlaka istirahat etmesi gerektiğini söyledi.
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Anne adaylarına grip uyarısıKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar, gebelik döneminde yaşanan gribal enfeksiyon hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğini, bu süreçte gribe yakalanan kişilerin mutlaka istirahat etmesi gerektiğini söyledi.
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