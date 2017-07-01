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Anne ile bebeğinin ölümüne neden olan şoför konuştu!

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Anne ile bebeğinin ölümüne neden olan şoför konuştu!
İzmit'te, çarptığı otomobilden inen anne ile 8 aylık bebeğini ezerek ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş. ifadesinde güneşliği indirdiği için önündeki otomobili fark etmediğini iddia etti

Dün, İzmit Yenişehir Mahallesi Otogar mevkiinde meydana gelen kazada, Yavuz Eren Ş. yeşil ışığın yanması ile hafriyat kamyonunu hareket ettirerek önündeki otomobile çarptı. Korku ile kucağındaki 8 aylık bebeği Ravza Miray ile otomobilden inen 34 yaşındaki Pınar Azaklı, arkadan gelen kamyonun altında kaldı. Kazada, Pınar Azaklı ile bebeği yaşamlarını kaybetti. Kazanın ardından aracıyla kaçan Yavuz Eren Ş. polisin kendisine telefonla ulaşması üzerine teslim oldu.

 

FARK ETMEDİM

Yavuz Eren Ş. ifadesinde, "Işıklarda durduğum sırada önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Güneş olduğundan cam güneşliğini indirince önümüzü gördüğümüz aynaya bakamadım. Hareket edince önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Yeşil ışık yanınca hareket ettim ve bir şeye vurduğumu fark ettim ama devam ettim. Daha sonra kaza sırasında bağrışmalar oldu. Kamyonu yumruklamalar olunca korkup kaçtım ve polisler arayınca emniyete teslim oldum" dedi. Yavuz Eren Ş. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar
bülent karabulut
01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:54
17:54
O ACILI BABA SENİN KANINI İÇSE KUŞBAŞI DOĞRASA HELALDİR... SENİN GİBİ KATİLLERİ TRAFİĞE ÇIKARANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN...
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