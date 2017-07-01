  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 34 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

Anne ve kızı aynı tabutta defnedildi!

»
Anne ve kızı aynı tabutta defnedildi!
İzmit otogar ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında panikleyerek giden otomobilden atlayan anne ve 8 aylık bebeği bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü ise adliyeye sevk edildi

İzmit Yenişehir Mahallesi otogar ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre; D-605 Karayolundan İzmit istikametine seyir halinde olan Yavuz Eren Ş. idaresindeki 41 DJ 849 plakalı hafriyat kamyonu, ışıkların yanması ile birlikte trafiğin hareket etmesiyle önünde seyreden Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobile çarptığını fark edemeyen kamyon, önüne aldığı otomobili sürüklemeye başladı.

 

KAMYONUN ALTINDA KALDILAR

Sürüklenen otomobilin arka koltuğunda oturan sürücünün kardeşinin eşi Pınar Azaklı (34) kamyonun otomobile çarpması ile panikleyerek kucağındaki 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı ile birlikte sürüklenen otomobilden aşağıya atladı. Yola düşen kadın ve bebeği, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken kamyonu durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yoluna devam eden kamyonun arka tekerlekleri de anne ve bebeğinin üzerinden geçti.

 

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 8 aylık Ravza Miray Azaklı’nın olay yerine yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alınan anne Pınar Azaklı ise yolda yaşamını yitirdi. Kazanın ardından panikleyen kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş., kamyonu yolun kenarında park ederek Bekirpaşa Polis Merkezine teslim oldu. Anne ve bebeğinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı

 

“FARK ETMEDİM”

Yavuz Eren Ş. ifadesinde, "Işıklarda durduğum sırada önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Güneş olduğundan cam güneşliğini indirince önümüzü gördüğümüz aynaya bakamadım. Hareket edince önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Yeşil ışık yanınca hareket ettim ve bir şeye vurduğumu fark ettim ama devam ettim. Daha sonra kaza sırasında bağrışmalar oldu. Kamyonu yumruklamalar olunca korkup kaçtım ve polisler arayınca emniyete teslim oldum" dedi. Yavuz Eren Ş. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi.

 

TOPRAĞA VERİLDİ

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Karanfil Sokak üzerinde ikamet eden ve Gebze'de bulunan Honda Fabrikası çalışan Murat Azaklı’nın eşi olan Pınar Azaklı ve 8 aylık bebeğinin cenazeleri tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 yaşında Poyraz Azaklı isminde bir erkek çocukları daha olduğu öğrenilen Pınar Azaklı bebeğinin acı haberi herkesi yasa boğdu. Kazada yaşamlarını yitiren anne ve bebeğinin cenazeleri Hacı Muharrem Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı.

1-(1)-029.jpg

1-(2)-026.jpg

whatsapp-image-2017-07-01-at-17.26.jpg

whatsapp-image-2017-07-01-at-17.27.jpg

Cenaze namazı kılındığı esnada bir kişi fenalaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri fenalaşan vatandaşa ilk yardım müdahelesini yaptı

 

whatsapp-image-2017-07-01-at-17.29.jpg

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran cenaze namazına katıldı

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akif Süzük vefat etti30 Haziran 2017 Cuma 14:26
  • Kazım Bayrak vefat etti30 Haziran 2017 Cuma 14:25
  • Asırlık çınar vefat etti30 Haziran 2017 Cuma 14:24
  • Emine Er vefat etti30 Haziran 2017 Cuma 14:23
  • AKP'li başkanın küçük kızı hayatını kaybetti30 Haziran 2017 Cuma 10:20
  • Zineti Gözoğlu vefat etti29 Haziran 2017 Perşembe 13:22
  • Ümmehan Tellioğlu vefat etti29 Haziran 2017 Perşembe 13:21
  • Hediye Kurt vefat etti29 Haziran 2017 Perşembe 13:20
  • Fevziye Gümüş vefat etti29 Haziran 2017 Perşembe 13:19
  • Emine Doğan vefat etti29 Haziran 2017 Perşembe 13:18
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim