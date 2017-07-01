Anne ve kızı aynı tabutta defnedildi!

İzmit otogar ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında panikleyerek giden otomobilden atlayan anne ve 8 aylık bebeği bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü ise adliyeye sevk edildi

İzmit Yenişehir Mahallesi otogar ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre; D-605 Karayolundan İzmit istikametine seyir halinde olan Yavuz Eren Ş. idaresindeki 41 DJ 849 plakalı hafriyat kamyonu, ışıkların yanması ile birlikte trafiğin hareket etmesiyle önünde seyreden Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobile çarptığını fark edemeyen kamyon, önüne aldığı otomobili sürüklemeye başladı.

KAMYONUN ALTINDA KALDILAR

Sürüklenen otomobilin arka koltuğunda oturan sürücünün kardeşinin eşi Pınar Azaklı (34) kamyonun otomobile çarpması ile panikleyerek kucağındaki 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı ile birlikte sürüklenen otomobilden aşağıya atladı. Yola düşen kadın ve bebeği, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken kamyonu durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yoluna devam eden kamyonun arka tekerlekleri de anne ve bebeğinin üzerinden geçti.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 8 aylık Ravza Miray Azaklı’nın olay yerine yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alınan anne Pınar Azaklı ise yolda yaşamını yitirdi. Kazanın ardından panikleyen kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş., kamyonu yolun kenarında park ederek Bekirpaşa Polis Merkezine teslim oldu. Anne ve bebeğinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı

“FARK ETMEDİM”

Yavuz Eren Ş. ifadesinde, "Işıklarda durduğum sırada önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Güneş olduğundan cam güneşliğini indirince önümüzü gördüğümüz aynaya bakamadım. Hareket edince önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Yeşil ışık yanınca hareket ettim ve bir şeye vurduğumu fark ettim ama devam ettim. Daha sonra kaza sırasında bağrışmalar oldu. Kamyonu yumruklamalar olunca korkup kaçtım ve polisler arayınca emniyete teslim oldum" dedi. Yavuz Eren Ş. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Karanfil Sokak üzerinde ikamet eden ve Gebze'de bulunan Honda Fabrikası çalışan Murat Azaklı’nın eşi olan Pınar Azaklı ve 8 aylık bebeğinin cenazeleri tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 yaşında Poyraz Azaklı isminde bir erkek çocukları daha olduğu öğrenilen Pınar Azaklı bebeğinin acı haberi herkesi yasa boğdu. Kazada yaşamlarını yitiren anne ve bebeğinin cenazeleri Hacı Muharrem Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze namazı kılındığı esnada bir kişi fenalaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri fenalaşan vatandaşa ilk yardım müdahelesini yaptı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran cenaze namazına katıldı