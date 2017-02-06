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Anneden kızına unutulmaz yaş günü

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Anneden kızına unutulmaz yaş günü
Körfez'in tanınmış ailelerinden Mutlu ailesinin biricik kızları Zeynep, yeni yaşına merhaba dedi.

Barbaros Mahallesi Muhtarı eski adayı Lale Mutlu'nun kızı Zeynep'in doğum gününü kutlayan anne Lale Mutlu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. 'Gülen yüzün hiç solmasın' diyen Lale Mutlu, kızını çok sevdiğini söyledi.

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