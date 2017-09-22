Annesi ölen minik kanguruya annelik yapıyor

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybeden hamile kangurunun yavrusu kurtarılarak yaşama tutunması sağlandı. Yavrunun bakımını üstlenen Biyolog Pınar Cantaş, kanguruyu evladı gibi sahiplendi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir kanguru, hamileliği sırasında kronik bir hastalıktan ötürü yaşamını yitirince hayvanat bahçesi yetkilileri yavruyu kurtarmak için kolları sıvadı. Büyüyüp, gelişebilmesi için annesinin kesesinde olması gereken yavru kangurunun bakımını üstlenen ve onu bir evlat gibi sahiplenen Biyolog Pınar Cantaş, hem yavru kanguru için kendisini annesinin kesesindeymiş gibi hissedeceği bir yuva hazırladı hem de yavru kangurunun beslenebilmesi için anne sütüne en yakın bileşenlerden oluşan özel bir mama hazırladı.

Kendi çocuğu gibi ilgileniyor

Yavru kanguruya "Pinky" ismini veren ve kendi çocuğuymuş gibi ilgilenen Biyolog Cantaş, “Annesi maalesef aramızda değil şu an, öldü. Kronik bir rahatsızlığı vardı. Uzun süren tedaviler sonucunda sağlığına kavuşmuştu ki gebeliği döneminde rahatsızlığı yeniden nüksetti. Hamile olmasından dolayı ilaçları yeterli dozda veremediğimiz için de anneyi kaybettik maalesef. Anneyi kaybettiğimizde yavrumuz 6 aylıktı. Halen annenin kesesinde olması ve sadece anne sütüyle beslenmesi gerekiyordu. Türkiye’de böyle bir durumun emsali olmadığı için uygun bir mama içeriği bulamadık. O yüzden kolları sıvayarak öncelikle kendisini anne kesesinde gibi hissedeceği bir ortam hazırlayarak başladık. Uygun ortamı hazırladıktan sonra sıra uygun bir mama hazırlamaya geldi. Bunun için de onun gelişimini destekleyecek ve anne sütüne en yakın içeriği özel bir mama karışımı ile sağladık. Düzenli olarak kilo-boy tartımını yaptığımızda da bu mamanın başarılı olduğunu gördük. Şu anda Pinky çok sağlıklı ve 7 aylık. 40 gündür birlikteyiz. En az 2 ay daha anne kesesinde olması gerekiyor. Anne sütüne de tabi ki de devam edecek. Biz onunla birlikteyiz, istediği zaman keseden çıkıyor ve geri dönüyor. Kendisini tamamen dışarı çıkmaya hazır hissettiğinde biz de onu destekleyeceğiz. Şu anda sürekli benimle birlikte. Mamasını da ben veriyorum” ifadelerini kullandı.