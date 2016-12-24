Antalya yolcusu kalmasın!

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını Sancaktepespor’un ardından 31 puan ile ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor, devre arası hazırlıklarının İzmit bölümünü bugün tamamlıyor.

Önceki akşam Çenedere’de kros yapan Yeşil Siyahlılar dün çift antrenman yaptı. Kocaelispor’un önceki günkü çalışmasına tüm futbolcular katılırken, futbolcular yarım saatlik koşu yaptı. Bugün de çift çalışma yapacak olan Kocaelispor, yarın kampını yapmak üzere Antalya’ya hareket edecek.