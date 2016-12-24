Önceki akşam Çenedere’de kros yapan Yeşil Siyahlılar dün çift antrenman yaptı. Kocaelispor’un önceki günkü çalışmasına tüm futbolcular katılırken, futbolcular yarım saatlik koşu yaptı. Bugün de çift çalışma yapacak olan Kocaelispor, yarın kampını yapmak üzere Antalya’ya hareket edecek.
- BIST 76.972
- Altın 128,025
- Dolar 3,5120
- Euro 3,6706
- Kocaeli : 6 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 6 °C
- Kandıra’nın 3 sanatçısına vefasızlığı
- Ülkücüler, Türk ve Çin tarihini öğrendi
- Ayaz: Biz büyük bir aileyiz
- Eğitimcilerden Toltar'a ziyaret
- Huzurlu bir yılbaşı için ekipler iş başında
- STK’lardan ortak ‘Atatürk’ tepkisi
- Burun ameliyatlarını etkileyen faktörler
- Turizm Tır’ı Kocaeli'den sonra İstanbul'da mola verdi
- Romatem’den engelliler için yeni protokol
- Etki Hukuk Bürosuna görkemli açılış
- Işık: Bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz
- Wellborn Luxury Hotel’in yılbaşı programı
- Diş hekimi Kırsaçlıoğlu:Halkımız artık dişlerini daha çok sıkıyor
- Kamyon lastiklerini çaldılar
- VM Medical Park’ta yeni teknoloji tanıtıldı
Antalya yolcusu kalmasın!
3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını Sancaktepespor’un ardından 31 puan ile ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor, devre arası hazırlıklarının İzmit bölümünü bugün tamamlıyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kocaelispor’un kamp yeri değiştiÖnceki akşam yaptığı kros ile devre arası hazırlıklarının İzmit’e etabına başlayan Kocaelispor, Antalya kampını Antalya Manavgat Evrenseki’de yer alan The Xanthe Resort Otel’de yapacaktı.
Sahalar ustaların!Profesyonel ligler devre arası tatiline girdi. Futbolseverler heyecanı deplasmanlı amatör liglerde arıyor
G.Saray- AlanyaSpor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16 . Hafta perdesi dün açıldı. Gündemde 5 maç var. Dün Adanaspor ile Başakşehir, Beşiktaş ile Gaziantep karşılaştı. Bugün sırayı Galatasaray alıyor. Haftanın programı şöyle..
Antalya yolcusu kalmasın!3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını Sancaktepespor’un ardından 31 puan ile ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor, devre arası hazırlıklarının İzmit bölümünü bugün tamamlıyor.
Güreşçilerimiz sıkı çalışıyorGölcük Belediyespor Kulübü Güreş branşında altyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 8 öneri!Her sene bu mevsimde grip vakalarının arttığına ilişkin haberleri duyarız. Biz eskiden grip aşısı olmamıza rağmen her yıl birkaç kez grip olurduk. Oysa üç yılı aşkın süredir grip aşısı olmamamıza rağmen hiç grip olmadık.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim