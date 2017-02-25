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Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyet yola çıktı

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Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyet yola çıktı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyetin bugün yola çıktığını açıkladı

'Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü’ne Katılımı Uygun Bulan Kanun Tasarısı'nın 14 Şubat’ta TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekip bugün yola çıktı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 kişiden oluşan teknik heyet hava yolu ile Arjantin’e gidecek. Daha sonra oradan, kiralanan buzkıran gemisi ile heyet denizyolu ile Antarktika kıtasına geçecek. 9 kişiden oluşan Araştırma ekibi Antarktika’da Türkiye’nin kuracağı bilim üssü için fizibilite çalışmalarına başlayacak. Bilimsel araştırmalar da yapacak olan heyet nisan ayının ilk haftasında yurda dönecek.Fizibilite çalışmaları için hava şartlarının uygun olduğu kasım ayında ise daha geniş bir heyet yeniden Antarktika’ya gidecek. Öte yandan kutup çalışmaları için “Türkiye Kutup Araştırmaları Merkezi” kurulmasına ilişkin çalışma da sürüyor.

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