Hakan Yağcıoğlu

Yine gece maçı…

Yine derbi ile aynı saatte…

Hani bu kadar olur diyelim…

Yarın Kocaelispor İsmetpaşa’da yine gece maçında Arsin’i ağırlayacak…

Geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sırasında bizim de İsmetpaşa’da Karaköprü Belediye maçımız vardı…

Tribünler yine de yarı yarıya doldu…

Oraya gelenler gerçek Kocaelisporluluk sevgisiyle tribünde yerini aldı…

Ya gelmeyip de derbiyi seçenler…

Bugün onlar ‘Kocaelisporluyuz’ diye gezebiliyorlarsa, tamamen karakterleriyle ilgili bir durumdur bu…

Ve yarın da Arsin karşısında Kocaelispor’u tercih etmeyip, derbiye yelken açacaklara da ‘Güle güle, bir daha stadımızda görmek istemiyoruz, anti-karakterliler’ demek istiyoruz…

Efendiiiii…

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bir ‘Efendi’ sözcüğü düellosu sürüyor ki, sormayın gitsin…

Ne kadar da basit böyle gündemler oluşturmak…

Türk futbolunda futbol dışında her şey konuşuluyor çünkü…

İnsanlar bundan haz alıyor…

Halbuki ne de çabuk unuttular…

Kendilerine kan kusturan Kocaelispor’dan 4-5 yedikleri günleri…

Asıl efendiniz bir geri dönerse, görürsünüz gününüzü…

Ümit Metin Yıldız erken bırakmış…

Şimdi Kocaelispor çevrelerinde bu konuşuluyor…

Ümit Metin Yıldız ve Fikret Özcan’ın hazırladığı takım, çakı gibi diğer hocalara devredilirken, art arda galibiyetler de gelmeye başladı…

Bazı yorumcular Ümit Metin Yıldız erken bıraktı, tam patlama yapacağı sırada’ diyorlar…

Madde 1…

Hoca görevi bırakmadı… Bıraktırıldı…

Madde 2…

Size o kadar hakaretler yapılsa ne kadar dayanırdınız?..

Madde 3…

Galibiyetler Ümit hoca ile gelseydi, bugün onun adı İmparator’du…

Bunlar timsah gözyaşları, timsah…

Kocaelispor düşmanları duymamsın!..

Ne yaparsanız yapın…

Nasıl kumpas kurarsanız kurun…

Ne kadar ihanet ederseniz edin…

Bu kentin dört köşesinde…

Karamürsel’de…

Darıca’da…

Kandıra’da…

Paşa’da…

Çenesuyu’nda…

Kefken’de…

Eşme’de…

İshakçılar, Gündoğdu, Şekerpınar, Çenesuyu, Karatepe, Sultanbaba…

Nerde bir kahveye girerseniz girin, Kocaelisporla ilgili bir fotoğraf, kaşkol bulursunuz…

Son olarak Çocuklar Duymasın dizisinde de artık Kocaelispor amblemi boy gösteriyor…

Teşekkürler as Kocaelili Birol Güven…

Beinsport beyin yıkama!

Diğitürk’ü satın alan Katar menşeili Beinsport, Neymar’ı kazandırdıkları Fransa başta olmak üzere diğer ülkelerin haberlerini ve maçlarını daha çok dayatmaya başladı…

Türk futbolu artık ekranlarda da geri çekilmeye başlanıyor…

Sessiz ve derinden bir silme operasyonu var…

Çünkü Beinsport evrensel bir kanal…

Diğitürk öz be öz bizimdi…

Eeee, 8 yabancıyla sahaya çıkan takımlarımız da artık yerli olmasa gerek…

Bundan mı acaba 2. ve 3.Lig maçlar daha çok izleyici çekiyor…

Ne dersiniz?..