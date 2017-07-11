AÖF'e puan türü geldi!

Üniversite tercihlerini yapacak öğrencileri değişiklikler hakkında bilgilendiren Özel İzmit Uğur Temel Lisesi Rehber Öğretmeni Ömer Faruk Ulu, “Meslek liselerine verilmiş bir hak olan sınavsız geçiş kaldırıldı. Açıköğretim bölümlerine de puan türü geldi”

Özel İzmit Uğur Temel Lisesi, 18 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihini yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla dün Fethiye Şubesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Özel İzmit Uğur Temel Lisesi Kurucusu Necip Katırağ ve lisede bulunan 7 rehber öğretmeni katıldı. Toplantıda konuşan Rehber Öğretmeni Ömer Faruk Ulu yapılan değişikliklere dikkat çekerek “Meslek liselerine verilmiş bir hak olan sınavsız geçiş kaldırıldı. Bu yıl açıköğretim bölümlerine de puan türü geldi. Tercih desteği almak isteyen öğrencilerimizi kurumlarımıza bekleriz” dedi.

PROFESYONEL YARDIM ALMALILAR

Açıklamada konuşan Rehber Öğretmeni Ömer Faruk Ulu, “2016-2017 öğretim dönemine başladığımız Ağustos ayından bu zamana kadar geçen stresli ve zorlu süreç 11 Temmuz günü LYS sonuçlarının açıklanması ile sona erecek. Öğrencilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını görecekleri bu süreci tercihleri ile taçlandırmaları en büyük arzumuz ve hedefimiz olmalıdır. 1 yıl boyunca öğrenciler bu dönem için çalıştılar. ÖSYM’ den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında öğrenciler internet üzerinden ais.osym.gov.tr sayfasına girerek tercihlerini bildireceklerdir. Özellikle bu süreçte hata yapılmaması için mutlaka profesyonel bir tercih hizmeti almalarını öğrencilerimizden önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

AÇIKÖĞRETİM’E PUAN TÜRÜ GELDİ

Bu yıl tercih hususunda dikkat edilmesi gereken bir takım değişikliklerin yapıldığının altını çizen Ulu, “Öğrencilerimizin tercih bildirimi yapmadan önce bu hususlara dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz. Bu yıl meslek liselerine verilmiş bir hak olan sınavsız geçiş kaldırılmış, bunun yerine meslek liseleri ön lisans da kendi bölümlerini seçerken puanlarına ek puan gelecek. Yani artık yerleştirme önceliği diye bir şey bu yıl söz konusu değil. MTOK bu yıl artık kontenjanın boş kalması durumunda farklı bölümlerden mezun olan öğrencilerde tercih edebilecekler. Geçmiş yıllarda açıköğretim fakültesinin bölümleri tercih edilirken YGS puan türü kullanırken bu yıl açıköğretim bölümlerine de puan türü gelmiştir. Bundan dolayı öğrencilerimizin açıköğretim fakültesini dahi tercih etseler yerleşmeleri durumunda önümüzde ki sınava girmeleri durumunda okul puanları yarı yarıya azalacaktır” dedi.

PUAN TÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bazı bölümlerin puan türleri de bu yıl değişikliğe gitmiştir diyen Ulu, “Değişikliğe giden bölümler; Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Öğretmenliği (MF-1) Beden eğitimi ve spor öğretmenliği (TM-2) Kimya öğretmenliği (MF-3) Okul Öncesi Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği İlahiyat. İslami İlimler , İslam Bilimleri , İslam ve Din Bilimleri (TS-1) Digital Oyun Tasarımı (MF-4) El Sanatları(MTOK) , Geleneksel Halk Sanatları(MTOK) (TS-2) Kuyumculuk ve Mücevher Tas (MTOK) , Tekstil Tasarım (TM-2). Bizler Uğur Eğitim Kurumları Rehberlik servisi olarak 14 Temmuz ile 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstiklal şube ve Temel Lise olarak öğrencilerimize tercih hizmeti vereceğiz. Tercih desteği almak isteyen öğrencilerimizi kurumlarımıza bekleriz. Tercihe gelecek olan öğrencilerimizden ricamız gelmeden önce gidecekleri kurumdan randevu almalarıdır” şeklinde konuştu. Selin BECER