  • BIST 76.706
  • Altın 129,330
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,6783
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Aquparkın ihalesi yapıldı

»
Aquparkın ihalesi yapıldı
İzmit Belediyesi, yaptıracağı aquparkın ihalesini gerçekleştirildi.

Tepeköy Mahallesi’nde mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait yüzme havuzunun olduğu alana yapılacak aquaparkın ihalesine tek firma katıldı. Yaklaşık 5358 metrekarelik alandaki aquaparkın yaklaşık maliyeti 5 milyon 817 bin Lira olan ihalesine katılan SBÇ Yapı firması 5 milyon 468 bin Lira teklif verdi. Komisyon teklifi değerlendirip ihaleyle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek. İşi alacak firmanın projeyi 150 gün içinde bitirmesi gerektiği kaydedildi.

 

12 BOYUNCA HİZMET VERECEK

Sosyal tesisin de yer alacağı   projesi kapsamında, mevcut durumdaki yüzme havuz iyileştirilerek  üstü kapatılacak, buna ek olarak soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları yapılacak. Aquapark alanındaki havuzun yazın açık, kışın da kapalı şekilde  12 ay boyunca hizmet vereceği bildirildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ensar Vakfı’nda gençlik konuşuldu27 Aralık 2016 Salı 12:26
  • Zeki Aygün’den hastane ziyareti27 Aralık 2016 Salı 12:19
  • Kantinciler terörü lanetledi27 Aralık 2016 Salı 12:18
  • Kandıra’ya yeni kültür merkezi27 Aralık 2016 Salı 12:14
  • Halep için Musul için yürüdük27 Aralık 2016 Salı 12:03
  • KOTO yönetiminin gergin toplantısı sona erdi!27 Aralık 2016 Salı 11:19
  • Zeynep Teyze'nin yardımına mavi ambulanslar yetişti27 Aralık 2016 Salı 11:10
  • KOTO'dan önemli uyarı: 2017'de başlıyoruz!27 Aralık 2016 Salı 10:00
  • Hac müracaatları başlıyor...27 Aralık 2016 Salı 09:51
  • Söz sırası Tuğba’daydı27 Aralık 2016 Salı 09:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim