Araç direğe çarparak yandı

Gebze'de seyir halindeyken elektrik direğine çarpan aracın yanması sonucu araç sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Hacı Halil Mahallesi, Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Danış idaresinde ki 34 GJ 5940 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik direğine çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kaza nedeniyle araçta çıkan yangın söndürüldüğünde araç şoförü Orhan Danış’ın feci şekilde yanarak can verdiği belirlendi. Araç sürücüsünün öldüğü belirlenince kaza olduğu yere gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çalışma yaptı. Kaza nedeniyle feci şekilde yanarak can veren sürücü Orhan Danış’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.