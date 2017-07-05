Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın duyurusuna göre (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın litre satış fiyatında ise 8 kuruş indirim bekleniyor. Olası indirim ve zammın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 4,35 liradan 4,45-46 liraya, Ankara’da 4,38 liradan 4,48-49 liraya, İzmir’de 4,35 liradan 4,45-46 liraya yükselecek.Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da ortalama 2,81 liradan 2,73 liraya, Ankara ve İzmir’de 2,77 liradan 2,69 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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Motorinin litre satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın litresine ise 8 kuruş indirim bekleniyor
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