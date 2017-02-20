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Aracını yıkamak için gitti gördüğü manzara şok etti!

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Aracını yıkamak için gitti gördüğü manzara şok etti!
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cirit yarışlarında kullanılan bir atın, akaryakıt istasyonu içindeki araç yıkama yerinde yıkanması ilginç görüntülere sahne oldu.

Olay Darıca Nenehatun Mahallesi Tuzla Caddesi Harun Sokak üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıca’da bulunan bir atlı spor kulübünde cirit yarışlarına katılan atlardan biri, sahipleri tarafından otomobil yıkama yerine götürüldü. Akaryakıt istasyonu içinde araç yıkama alanında temizlenen araçların şaşkın bakışları arasında bir süre bekleyen at daha sonra yıkama ünitesine sokuldu. Hazırlık antrenmanlarında bedeni çamurla kaplanan at, burada basınçlı su ve köpük ile yıkanarak temizlendi.

 

HEMEN TELEFONA SARILDI

O esnada aracını yıkayan sürücülerden biri ise hemen yanı başında atın yıkandığını görünce telefonuna sarıldı. Sahipleri tarafından atın yıkanmasını saniye saniye çeken sürücü, zaman zaman da alandaki temizlenen araçları çekerek şaşkınlığını ortaya koydu. Görüntülerde önce basınçlı su ile üzerindeki çamuru dökülen at, daha sonra köpük ile vücudu kaplanan atı, sahipleri elleriyle yıkadılar. Özenle yıkanan at, son olarak yine basınçlı su ile durulanarak kalacağı alana götürüldü.

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