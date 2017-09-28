Aracıyla yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, 1205. Sokak üzerinde 43 EF 851 plakalı otomobili ile geri manevra yapmak isteyen Ayhan Tiryaki, arkasında bulunan merdiveni görmeyerek otomobil ile merdiven boşluğuna girdi. Araç merdivenin yan tarafında bulunan istinat duvarı üzerinde asılı kalırken, hemen otomobilden inen Tiryaki 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak durumu haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri istinat duvarı üzerinde asılı kalan otomobilin etrafında güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de aracı kurtarmak için çekici çağırdı. Olay yerine gelen çekicinin Bom ismi ile tabir edilen vinci ile bulunduğu yerden kurtarılan araç, çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.
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