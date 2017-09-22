Araçlar sigortasız kaldı!

CHP’li Akar, 2014 yılında Kocaeli’de 409 TL olan araç sigortası ücretlerinin yüzde yüzün üzerinde arttığını belirterek, sigorta ücretlerinin 889 TL’ye yükseldiğini söyledi

Trafik sigortası ücretleri yapılan düzenlemelere rağmen düşmezken konuya ilişkin Meclis’te sık sık söz alarak vatandaşların mağdur olduklarını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, son olarak Kocaeli’deki duruma ilişkin rakamları paylaştı. Son 2 yılda Kocaeli de araç sayısı 46 bin artarak 311 bin den 357 bine ulaşırken trafikteki otomobil sayısı 209 bini buldu. Otomobilden sonra en fazla araç kamyonetler olurken özel amaçlı kullanılan araç sayısı da artış göstererek 783’den 1043’ e çıktı.

PRİMLER ARTTI

Daha önce de konuyu gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ülke genelinde 2014 ile 2016 yıllarında 23 milyar lira sigorta primi tahsil edildiğini, aynı dönemde 12 milyar 712 milyon lira maddi ve bedeni tazminat ödendiğini, sigorta şirketlerinin 3 yılda 11 milyar lira gelir elde ettiğini söylemişti.

“ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ”

Kocaeli’deki rakamlara da dikkat çeken Akar, 2014 yılında 409 TL olan araç sigortası ücretlerinin yüzde yüzün üzerinde arttığını belirterek, 889 TL olduğunu söyledi. Akar, 2 yılda araç sayısındaki artışla birlikte daha büyük bir artış gösteren sigortasız araç sayısına dikkat çekerek, Kocaeli’de 2014 yılında 43.997 olan sigortasız araç sayısının 2016 yılında 64.434 olduğunu söyledi. Akar, vatandaşların yıllardır dert yakındığı sigorta ücretlerine iktidarın kalıcı bir önlem almadığının altını çizerek, yüzde yüzün üzerindeki bu artışın kabul edilemez olduğunu söyledi.