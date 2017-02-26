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Araçlarda kara kutu uygulaması

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Araçlarda kara kutu uygulaması
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,” Motorlu tüm araçlara kara kutu konulması sürücüler arasında oto kontrolü sağlar. Oto kontrolün sağlanması ile kazalar azalır ve seyahatler daha sağlıklı olur” dedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Binali Yıldırım'ın araçlara uçak ve gemilerdeki gibi kara kutu konulacağını açıklamasının ardından konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

 

KARA KUTU

Palandöken, duble yolların mükemmel olduğunu söyleyerek, "Araçlar son derece modern ancak zaman zaman istenmeyen trafik kazalarının yoğun şekilde yaşanması toplum olarak kanayan yaramızdır. Motorlu tüm araçlara kara kutu konulması sürücüler arasında oto kontrolü sağlar. Oto kontrolün sağlanması ile kazalar azalır ve seyahatler daha sağlıklı olur. Kazaların azalması ile de en başta zorunlu trafik sigorta ücretleri aşağı çekilir" ifadesini kullandı.

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