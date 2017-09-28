Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti, İHH, TÜGVA ve Memur Sen ortaklığında yarın “Arakan’da Neler Oluyor ?” konferansı düzenlenecek. Yarın saat 19.00’da fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansın konuşmacısı İHH Arakan Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Said Demir olacak. Konferansın duyuru metninde, “ Son bir ayda 400 bin Royinghalı Müslümanın hayatını kurtarabilmek için Bangladeş’e göç etmesine, binlercesinin yakılarak, kesilerek ve vahşice katledilmesine sebep olan Arakan’daki olayları ; İHH Arakan sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Said Demir’in Arakan’da neler oluyor ? Konferansında anlamaya çalışacağız” ifadelerine yer verildi. Konferans öncesinde Arakan’da yaşananların anlatıldığı bir fotoğraf sergisi açılacak. Selin BECER
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Arakan’da neler oluyor?
Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti, İHH, TÜGVA ve Memur Sen ortaklaşa “Arakan’da Neler Oluyor ?” konferansı düzenlenecek
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Arakan’da neler oluyor?Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti, İHH, TÜGVA ve Memur Sen ortaklaşa “Arakan’da Neler Oluyor ?” konferansı düzenlenecek
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