  • BIST 102.087
  • Altın 147,363
  • Dolar 3,5699
  • Euro 4,2009
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 17 °C

Arakan’da neler oluyor?

»
Arakan’da neler oluyor?
Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti, İHH, TÜGVA ve Memur Sen ortaklaşa “Arakan’da Neler Oluyor ?” konferansı düzenlenecek

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti, İHH, TÜGVA ve Memur Sen ortaklığında yarın “Arakan’da Neler Oluyor ?” konferansı düzenlenecek. Yarın saat 19.00’da fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansın konuşmacısı İHH Arakan Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Said Demir olacak. Konferansın duyuru metninde, “ Son bir ayda 400 bin Royinghalı Müslümanın hayatını kurtarabilmek için Bangladeş’e göç etmesine, binlercesinin yakılarak, kesilerek ve vahşice katledilmesine sebep olan Arakan’daki olayları ; İHH Arakan sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Said Demir’in Arakan’da neler oluyor ? Konferansında anlamaya çalışacağız” ifadelerine yer verildi. Konferans öncesinde Arakan’da yaşananların anlatıldığı bir fotoğraf sergisi açılacak. Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli çocuklar yaşama "pony"lerle sarılıyor25 Eylül 2017 Pazartesi 11:48
  • “Sistem değişikliği kafa karıştırıyor”25 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
  • Milli Eğitim’den skandal karar!21 Eylül 2017 Perşembe 15:46
  • TEOG'dan sonra LYS'de kalkıyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:14
  • Ünlü: TEOG kaldırıldı ama ne yapılacak?19 Eylül 2017 Salı 15:53
  • İlk zili Vali Aksoy çaldı18 Eylül 2017 Pazartesi 13:32
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk bıraktı18 Eylül 2017 Pazartesi 13:27
  • KSO'dan öğrencilere kırtasiye hediyesi18 Eylül 2017 Pazartesi 12:49
  • Şehit Özcan Kan Fen Lisesinde ilk ders zili çaldı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:45
  • Göl manzaralı Turizm Meslek Lisesi için geri sayım başladı17 Eylül 2017 Pazar 15:36
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim