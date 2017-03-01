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Aranan hırsızın evinden cephanelik çıktı

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Aranan hırsızın evinden cephanelik çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, Çayırova ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlının evinde çok sayıda silah ve çaldığı malzemeler ele geçirildi

İddiaya göre, Gebze’de Ferdi Ç. isimli şahıs çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Masası ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda Ferdi Ç.’nin Çayırova’da bir evde bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlının evinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı av tüfeği, 5 adet tabanca, av tüfeklerine ve tabancalara ait 100’den fazla dolu fişek ve işletmelerden çalınan 1 adet bilgisayar ile 1 adet televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan Ferdi Ç., ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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