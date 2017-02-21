Aras Kargo’nun yaptığına bakın!

Mesut Akbulut

Kargo şirketleriyle ilgili sık sık şikayetler alırız…

Bazen karşı taraftan gönderilen kargo elimize ulaşmaz, bazen de bizim gönderdiğimiz kargo yerine ulaşmaz…

Ondan sonra uğraş dur…

Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü de kargozedelerden…

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Mustafa Bey, başından geçen olayı şöyle özetledi;

“Aras Kargo, Pazartesi günü evime bir kargo teslimi için gelmiş.

Ben de eşim de evde yoktuk.

Bir pusula bırakılmış.

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Özetle; "yan tarafta açık adresi bulunan şubemizden gelin alın" diyor!

Diyor ama pusula bomboş!

Örneğini de gönderiyorum.

Cep telefonuma daha önce gönderilen cep telefonundan Gölcük şubesine ulaştım.

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Görüşmeleri "hizmet kalitesi" açısından kayıt altına da alıyorlarmış!

Önce bir bayan çıktı, durumu anlattım, bana adres vermeye çalıştı.

Ben yeni adresime yeni taşındım ( Gölcük/Değirmendere) Gölcük’ü de pek bilmem dedim, sonra bir erkek görevli çıktı, onunla da anlaşamadık.

Pusulanın boş olduğuna inandıramadım.”

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Mustafa Bey, bahsettiği pusulayı bize gönderdi…

Kargonun pusulasında kargonun nereden alınacağı gerçekten de yazılmamış…

İlginç bir olay…

Kargo şirketi yetkilisi, özür dileyeceğine, ısrarla pusulada kargonun nerede alınacağının yazıldığını ifade etmiş…

Fotoğrafta görüldüğü gibi “kargonun nereden alınacağı kısmı” yazılmamış…

Aras Kargo görevlisine duyurulur…

MHP Körfez SKM Ahmet Topuz’a emanet

MHP Körfez’de referandum hazırlıkları devam ederken, seçim çalışmalarını yürütecek olan SKM Başkanlığına, İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Topuz atandı. Ahmet Topuz ile birlikte, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Aykaç da SKM Başkan yardımcısı olarak görev yapacak. MHP Körfez’de, bir önceki seçim dönemde, Körfez eski Belediye Başkanı Erhan Yenilmez SKM Başkanı olarak görev yapmıştı. Topuz ve Aykaç’a başarılar diliyoruz.

Dikkat! Verilen istihdam sözleri SIKI TAKİPTE

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, geçtiğimiz hafta Oda başkanları, OSB başkanları ve belediye başkanları ile toplantı yapmıştı. Toplantı sonunda 57 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflendi. Sözler verildi.. Sözler verilmesine verildi de, bunlar yerine getirilecek mi? Önceki gün toplantısı Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın konferans salonunda Milli İstihdam Seferberliği tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Neydi bu çarpıcı açıklama? Büyükçelik dedi ki, “Her cuma günü valimizin talimatıyla öğleden sonra toplantı yapacağız. Kaç kişi işe girdi, kaç kişi işten çıktı bunların istatistikî verilerini takip edeceğiz” dedi. Yani demek oluyor ki, Vali Güzeloğlu’nun yaptığı toplantıda verilen sözlerin takibi yapılıyor. Söz verenler, sözlerini yerine getirmeli... Yoksa Sayın Güzeloğlu’nun hışmına uğrayabilirler.

Küçükkaya’ya zevk, sefa ve rahatlık haram!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya, “Hayırettin” adlı karakter ile referandum kampanyası yürütüyor… Küçükkaya, “Hayırettin” i önceki gün Akmeşe’nin Atatürk ve Cumhuriyet mahallesinde tanıttı. Küçükkaya orada ilginç bir cümle kullandı. Dedi ki, “16 Nisan’daki referanduma kadar zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eyledik.” Yani bu söylemiyle referandumu ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. İddialı bir söylem… Küçükkaya bu söylemiyle de partililerine mesaj veriyor. Anlayana… Küçükkaya ve ekibinin yarattığı “Hayırettin” karakteri bakalım referandumda ne kadar etkili olacak?

Özışık ve Yarar Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik kapsamında Süleyman Özışık ve Mete Yarar “Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Referandum Güvenliği” konulu konferans verecek. Işık ve Yarar, cumhurbaşkanlığı sistemini tüm yönleri ile Gebzeliler ile paylaşacağı konferans bugün kültür merkezi salonunda gerçekleşecek ve program saat 19:30’da başlayacak.

Baran ismini kontrol etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçmen listelerinin askıya çıkması sonrasında oturduğu Güney Mahallesi Muhtarlığına gitti, seçmen listesinde kendisinin ve ailesinin isminin olup olmadığını kontrol etti. Seçmenlere de 26 Şubat’a kadar isimlerinizi kontrol edin çağrısında bulundu. Baran, “İnşallah ‘evet’ dolu bir 16 Nisan temennisiyle bütün halkımıza hayırlı bir seçim dönemi diliyorum” diyerek temennisini de dile getirdi. Zor bir süreç… Umarım AKP’liler söylemleriyle toplumu germez… Huzur içinde bir referandum yapılır…