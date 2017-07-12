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Araştırmacı yazar Müge Uçar, UMF Yapı Emar Delüxs’te

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Araştırmacı yazar Müge Uçar, UMF Yapı Emar Delüxs’te
UMF Yapı Emar Delüxs evlerin satış ve tanıtım danışmanlığına araştırmacı yazar Müge Uçar getirildi

İlimizde her kesim tarafından tanınan "Mehmet Ali Paşa kendi kitabını yazdı" yazarı Müge Uçar UMF Yapı Emar Deluxs evlerin satış ve tanıtım danışmanlığında bundan sonra yer alacak.

 

DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ KOCAELİ'DİR

Bismillah diyerek işe başladık diyen Uçar, “ Öncelikle herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dan sonra Kocaeli’dir. Kocaeli'nin ise göz bebeği konumunda olan Kartepe ilçemizde inşaatı bitmek üzere olan ve bir mahallede yaşıyormuş gibi samimi,güvenli ve aynı zamanda ilerleyen gelişen teknoloji dünyasında kolaylık sağlayacak sesli kontrol sistemi ile bütün güzelliklerin içinde yer aldığı Emar Deluxe akıllı evlerin satış ve tanıtım danışmanlığı görevine başladım” dedi. En iyi yönetici çevresinde mutlu insan sayısını çoğaltan kişidir diyerek sözlerine devam eden Uçar,”Günümüz de mutsuz insan sayısı çoğalırken, mutlu insan sayısını çoğaltacak Emar Delüxs Ailesi'nin bundan sonra da bir parçası ben olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı. 

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