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Ardahanlılar kurtuluş yıldönümünü kutladı

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Ardahanlılar kurtuluş yıldönümünü kutladı
Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği, Ardahan’ın kurtuluşunun 96. yıldönümünü oldukça keyifli bir organizasyonla kutladı. Yoğun ilgi gören gecede yöresel lezzetler de satışa sunuldu

Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği, Ardahan’ın kurtuluşunun 96. yıldönümü sebebiyle önceki gün Tanyıldız Düğün Salonu’nda birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi düzenledi. Dernek Başkanı Seyfidar Çoban’ın ev sahipliğideki geceye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Baro Başkanı Sertif Gökçe, dernek yönetimi ve dernek üyeleri katılım sağladı.

 

“GELENEK GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ”

Gecede Kafkas halk oyunu ekibinin müthiş gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede Ardahan ve Kars yöresine has eski kaşar kilosu 20 TL’den satıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşma yapan Başkan Seyfidar Çoban, “Sadece kurutuluş gecesi etkinliği yapmamalıyız. Gelenek ve göreneklerimizi de yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından geceye katılan Ardahanlılar bol bol halay çekti.

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