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Arıcılar bu sene bal üretiminde rekor bekliyor

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Arıcılar bu sene bal üretiminde rekor bekliyor
Mersin’in Mut ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle oluşan iklim koşulları arıcıların yüzünü güldürdü. Üreticiler, arıların yoğun oğul verdiğini ve bal üretiminde de rekor verim beklediklerini bildirdi

2017 yılının bal rekoltesi açısından bereketli bir sezon olacağını söyleyen Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, özellikle cağşır ve benzeri doğal bitki florasının arıcılık üzerine olumlu etki gösterdiğini, bu sebeple arılarda yoğun oğullanma görüldüğünü, bal sağım sezonunun da gerek kalite ve gerekse rekolte açısından çok verimli geçmesini beklediklerini bildirdi. İlçe genelinde yaklaşık 120 arıcının mevcut olduğunu, kayıtlı olmayanla birlikte yaklaşık 15 bin kovanda bal üretimi yapıldığını kaydeden yetkililer, bu yıl rekoltenin 100 ton üzerinde olması beklendiğini ifade etti. Mut’ta 3 yıldır arı yetiştiren 64 yaşındaki Mustafa Durmuş, son 7 yılın en büyük oğul çıkarma ve bal verimini beklediklerini belirterek, kovan başına 15 kilonun üzerinde bal alınabileceğini söyledi. Durmuş, 2017 yılının yağışlı ve hava şartlarının uygun geçmesinden dolayı verimli bir sezon geçirmeyi umduklarını ifade etti.

 

Durmuş sözlerine şöyle devam etti;

"Benim meslekte 30'uncu yılım. 2017 yılı bizim beklediğimiz güzel ve verimli yıllardan birisi oldu. Bu yıl uzun yıllardır görmediğimiz bir kar yağdı. Bundan dolayı bu yıl rekoltenin çok iyi olacağını düşünüyorum. Kovan başı Türkiye ortalaması 15 kilo ama bu yıl 15 kiloyu da aşacağımızı düşünüyorum. Benim kayıtlı 440 kovanım var, şuan 500’ün üzerinde kovanım oldu. Benim tahminime göre Mut'ta kayıt altında 10 bin civarında kovan var. Bunun yanında 5 bin civarında da kayıtsız amatör arıcı vardır. Yani ortalama 15 bin civarında kovan bulunmakta. Bu yıl 100 ile 150 ton arasında bal rekoltesi bekliyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğünün görevlendirmiş olduğu Gıda Kontrol Mühendislerinin önerdiği ambalajı yapıyoruz bu ambalajla bal satıyoruz. Bu da balın sahte olup olmadığını belirliyor" dedi.

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