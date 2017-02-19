Mustafa Küpçü

Birkaç yıl önce, Güngör Uras yazmıştı; “arılar hızla yok oluyor!”

Bu ne demek?

Dünyada bitkisel üretimin sonu demektir!

İnsanlığın açlığa mahkum olması demektir!

Peki, arılar neden yok oluyor?

Yanıt çok net; zehirli kimyasal tarım ilaçları yüzünden!

Vahşi kapitalizm, dünyada her şeyi metalaştırdı. “Daha verimli üretim” adına kullanılan tarım ilaçlarının pek çoğu “doğaya ve doğadaki canlılara büyük ve ölümcül zararlar veriyor!”

Örnek; meyve sebzelerin birçoğunda kullanılan İmidacloprid adlı korkunç kimyasal, arıların ve diğer böcek türlerinin yok oluşuna neden oluyor!

Uzun yolculuklarda aracınızın camlarına yapışan küçük sinekleri artık görebiliyor musunuz? Hayır!

Uygarlık mı gelişiyor? Hayır!

Tarımda kullanılan pek çok kimyasal ilaç doğadaki “üreme zincirini” yok ediyor!

Arılar, tarımsal döllenme ve üreme zincirinin en önemli aktörleri.

Ama tarım ilacı üreten dünya tekellerinin umurunda değil!

Elmalar, armutlar, üzümler, şeftaliler ve diğer sebzeler ne kadar düzgün ve pürüzsüz değil mi?

Oysa, bundan kaygı duymalıyız.

Doğaya ve doğallığa ne kadar müdahale edersek o kadar başımız belada demektir!

Kimi pazarlarda “organik bunlar” diye ürününü pazarlıyor çiftçilerimiz. Elmalar, armutlar yamru yumru, biçimsiz. Hatta kimisinde kurt bile var! Ama ötekilerle ciddi bir lezzet farkı var. Doğal.

Gelişmiş ülkeler, ürettikleri ürünleri özellikle gelişme çabası içindeki ülkelere ihraç ederek büyük paralar kazanıyorlar.

Örneğin; Türkiye’ye DDT 1950 yılında Amerika’dan geldi. Oysa, aynı yıl ABD’de DDT kullanımı yasaklanmıştı! ABD’de yasaklanıyor ama Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye DDT ihraç ediyor ABD’li şirketler!

Türkiye’de özellikle Güney illerimizde DDT bol miktarda kullanılmış. Tarlalarda yılanlar ölmüş ama tarla fareleri semirmiş ve çoğalmış!

“Bilinç ve akıl” her normal insanın temel ölçütü olmalı. Ama, “aklını başkalarına teslim etmiş insanımsı varlıklar” için bu ölçütler hiçbir şey ifade etmez!

Siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında birilerine “teslim olmuş” kişi ve kitleler için bu acı gerçekler bir şey ifade etmez!

Kanada, arıların kitlesel ölümüne neden olan bu zehirli kimyasalı yasaklamak üzere harekete geçmiş.

Darısı tüm dünyanın başına.