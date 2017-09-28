Başiskele Seymen Mahallesi Evrim Sokak üzerinde bulunan Kartonsan İlkokulunun bahçesinde bir ağacın dibine yuva yapan yaban arıları, teneffüse çıkan öğrencilere saldırdı. Okulun bahçesinde oynarken arıların saldırması sonucu 9 öğrenci ve bir öğretmeni arı soktu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan öğretmen ve öğrenciler, çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin ve öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bahçedeki ağacın dibine yuvan yapan arıları bölgeden uzaklaştırmak için okul görevlileri zeminde ateş yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Nuri AKÇAHARMAN
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Arılar okula saldırdı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı!
Başiskele Seymen Mahallesinde bulunan Kartonsan İlkokulunun bahçesine yuvan yapan yaban arıları teneffüse çıkan öğrencilere saldırdı. Arı sokan 9 öğrenci ve bir öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi alındı
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