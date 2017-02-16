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Arıların yerini robotlar alıyor!

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Arıların yerini robotlar alıyor!
ABD'de Plan Bee adında arı benzeri bir drone geliştirildi.

Akıllı bir cihaz tarafından kontrol edilen bu drone, bir çiçekten polen toplayıp diğer çiçeklere saçıyor. Çapraz üreme bu şekilde artırılmış oluyor.

 

''PLAN BEE''

Çiçeklerin döllenmesinde en önemli rol arıya aittir. Tozlaşma olmazsa, döllenme de olmaz. Yalnızca Kuzey Amerika'da elma, böğürtlen, kavun ve brokoli üretiminde arıların rolü yüzde 90 olarak belirlenmiş. Şimdi, arıların doğadaki rolünü devralacak yeni bir drone üretildi.Öncelikle eğitsel bir ürün çıkarılmaya çalışılsa da Plan Bee isimli arı görevi yapan drone'un ilk prototipi üretildi ve hatta patent başvurusunda dahi bulunuldu. Öncelikli hedef kitle, bahçeli evi olan insanların bahçesinde ürünü kullanarak üremenin kontrolünü sağlaması.

 

50 TASARIM ARASINDAN SEÇİLEREK GERÇEKLEŞTİ

Cihazın son halini alması ise 50 farklı tasarım arasından seçilerek gerçekleşti. Cihazın merkezi köpükten üretildi. Bu sayede hafiflik sağlandı. Plastik bir dış kaplaması olan drone'da tabii ki bir çift de pervane bulunuyor. Alt tarafında bulunan küçük delikler sayesinde de Plan Bee isimli bu drone, çiçeğin üzerine konduğunda polenleri emebilecek. Bünyesindeki boşluklarda tutulacak olan bu polenler, daha sonra çapraz üreme için salınacaklar.

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