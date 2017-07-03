Arızlı depremzedeleri de "Adalet" istedi

Arızlı Depremzedeleri Adalet Yürüyüşü'nde

1999 Marmara Depremi’nin ardından 2001 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından Kocaeli’deki depremzedelere hibe edilen Arızlı Konutları’nda ikamet eden ve İzmit Kaymakamlığı’ndan gelen tebligatla 17 Temmuz’a kadar evlerini boşaltmaları söylenen Arızlı sakinleri yürütmenin durdurulması talebiyle Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemesi’ne geçtiğimiz haftalarda yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunmuştu. Devam eden yargı sürecine depremzedeler seslerini şimdi de Adalet Yürüyüşü'nde duyurmaya çalıştılar. Konutlarda ikamet eden çok sayıda vatandaş ellerine aldıkları "Bizde Adalet İstiyoruz/Arızlı Depremzedeleri" yazılı pankartlar ile Kılıçdarğlu'nun yanında yürüyüşe katıldılar.