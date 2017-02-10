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Arkadaşını ezen Orhan Y. suçlamaları kabul etmedi

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Arkadaşını ezen Orhan Y. suçlamaları kabul etmedi
İzmit’te birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşının halk otobüsünden inerek yürümeye başlayan kişi, arkadaşının kullandığı halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Orhan Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

Dün gece İzmit TepeKöy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı mevkisinde bulunan boş alanda Özel Halk Otobüsü sürücüleri olan Bedri İpek (28) ve Orhan Y. birlikte alkol almaya başlamış, bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından Orhan Y.’nin kullandığı 41 J 0210 plakalı Özel Halk Otobüsünden inerek yürüyen Bedri İpek, oradan ayrılmak isterken arkadaşı arkadaşı tarafından otobüsle ezilmişti. 

 

Aracı arızalanınca yine kaza yaptı

Kazada Bedri İpek ağır yaralanırken Orhan Y. ise olay yerinden uzaklaşmak isterken Kurtuluş Bulvarı üzerinde aracı arıza yapınca yolun ortasındaki ağaçlara çarparak kaza yapmıştı. Orhan Y. olay yerine gelen İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Kazada ağır yaralanan Bedri İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Adliyeye sevk edildi

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında tutulan Orhan Y. suçlamaları kabul etmeyerek Bedir İpek'i otobüsüyle ezmediğini belirtti. Orhan Y. Jandarma ekiplerince, adliyeye sevk edildi.

 

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