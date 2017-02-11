Arkadaşını otobüsle ezen kişi tutuklandı!

İzmit’te birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını halk otobüsü ile ezerek ölümüne neden olan Orhan Y. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit TepeKöy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı mevkisinde bulunan boş alanda Özel Halk Otobüsü sürücüleri olan Bedri İpek (28) ve Orhan Y. birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın ardından Bedri İpek, Orhan Y.’nin kullandığı 41 J 0210 plakalı Özel Halk Otobüsünden inerek yürümeye başladığı esnada Orhan Y. arkadaşı Bedri İpek'e çarptı. Kazada Bedri İpek ağır yaralanırken Orhan Y. ise olay yerinden uzaklaşmak isterken Kurtuluş Bulvarı üzerinde aracı arıza yapınca yolun ortasındaki ağaçlara çarparak kaza yaptı.

Hastanede yaşamını yitirmişti

Sürücü Orhan Y. olay yerine gelen İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazada ağır yaralanan Bedri İpek, ambulansla kaldırıldığı Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Tüpraş emeklisi Mehmet İpek ile ev hanımı Emine İpek’in 4 çocuğundan biri olan Özel Halk Otobüsü sürücüsü Bedri İpek’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.

İfadesinde hatırlamadığını söyledi

İpek’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak sorgulanan Orhan Y.’nin alınan ilk ifadesinde Bedri İpek’e çarpıp çarpmadığını hatırlamadığını, olay esnasında alkollü olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. İpek ile Orhan Y.’nin halk otobüsünde birlikte alkol alırken aralarındaki kız meselesi nedeniyle tartıştıkları ve tartışmanın ardından olayın yaşanmış olması ise olaydaki cinayet şüphesini güçlendirdiği iddia edildi.

Sürücü tutuklandı, ek gözaltılar olabilir

Konuyla alakalı olarak konuşan Bedri İpek’in amcası Halit İpek ise, olayda kasıt ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Savcılık soruşturası devam ediyor, çok ta fazla bir bilgiye sahip değiliz ama yoğunluk kasıt olduğu yönüne doğru ilerliyor. Neden tartıştıklarını bile bilmiyoruz. Olay esnasında ikisi yalnız değilmiş. İlk etapta 3 kişi, daha sonra 5 kişi olmuşlar. Buna bağlı olarak ek gözaltılar olabilir. Yeğenimi ezen sürücü jandarma ekibinin de üzerine araç sürmüş. Otopsi raporuna göre sağ kolu kırık, beyninin arkasında başından darbe almış ve beyin kanaması geçirdiği belirtilmiş ama bunların önce mi yoksa sonra mı olduğu yönünde tam kanaat oluşturamıyorlar” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN