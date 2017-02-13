Arkadaşlardan büyük jest

Zehra Türkmen’e dostları güzel bir doğum günü sürprizi hazırladı. Oldukça mutlu olan Türkmen, arkadaşlarına teşekkür etti

CHP Körfez İlçe yönetiminde olan Zahra Türkmen'e dostları Hoşgör Pastanesi’nde sürpriz bir doğum günü gerçekleştirdi. Zehra Türkmen kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken arkadaşları da ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğu her halinden belli olan Türkmen, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine, dostlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti.