  • BIST 102.631
  • Altın 147,275
  • Dolar 3,5701
  • Euro 4,2017
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 16 °C

Arsin maçında stadı dolduralım!

»
Arsin maçında stadı dolduralım!
Kocaelispor, Aydın’dan “Muhteşem” bir zaferle döndü! Üst üste ikinci galibiyetini alan Yeşil Siyahlılar’da gözler pazar günkü Arsinspor maçına çevrildi.

Takımın en büyük gücü tabii ki taraftarı olacak. Bu maça bahanesiz herkesin gelmesi gerekiyor

 

EN AZ 10 BİN OLALIM

Kocaelispor’un önce Karaköprü Belediyespor, ardından Aydın deplasmanında elde ettiği galibiyet camianın eski havasına bürünmesini sağladı. Geçen yılki kadrodan kritik futbolcularını kaybetmesine karşın anlamlı duruşu ve mücadelesinden taviz vermeyen Kocaelispor, pazar günü sezonun altıncı maçında Arsinspor’u İzmit İsmetpaşa Stadı’nda ağırlayacak.

 

GÖREV BAŞINA

Bir anda ateş hattından kendini üst sıralara atan ve Play-Off hattının sınırına dayanan Kocaelispor’un uzun vadedeki yatırımı özellikle evinde oynayacağı maçlar olacak. Bu maçlardan birisi olan Arsinspor karşısında alınacak 3 puan, ligdeki “Asıl” hedefin gerçekleşmesi adına çok değerli olacak. Pazar akşamı saat 19’da başlayacak olan maç için taraftara büyük bir görev düşüyor.

 

GÜÇ BİRLİĞİ

Yeşil Siyahlıların hiçbir bahanesi olmadan Arsinspor maçındaki yerini almalı. 12 adam, eşini ve çocuğunu da getirmeli!.. Aydınlık günlere yelken açması için sportif başarıya her zaman ihtiyacı olan Kocaelispor’un “Karar” sezonunda yönetim, teknik ekip, futbolcu, taraftar ve basının güç birliği ile bu sezon istenilen hedef yakalanmalı. Erdem ÖVÜÇ

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca ipten döndü: 2-328 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var28 Eylül 2017 Perşembe 13:51
  • Kocaelispor’da ilkler bitmez28 Eylül 2017 Perşembe 13:40
  • Efeler Diyarı Aydın’a hayran kaldılar28 Eylül 2017 Perşembe 13:39
  • Her şey çok güzeldi28 Eylül 2017 Perşembe 13:36
  • İşte Kocaelispor'un kazandıran taktiği28 Eylül 2017 Perşembe 13:27
  • Cem Sinan: Golden sonra rehavete kapıldık28 Eylül 2017 Perşembe 12:51
  • Bayram Oral: Hakem moralimizi bozdu28 Eylül 2017 Perşembe 12:49
  • Ahmet Şahin: Çok önemli 2 puan kaybettik28 Eylül 2017 Perşembe 12:18
  • Ramiz soydaş: Toparlanacağız28 Eylül 2017 Perşembe 12:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim