Arsin maçında stadı dolduralım!

Kocaelispor, Aydın’dan “Muhteşem” bir zaferle döndü! Üst üste ikinci galibiyetini alan Yeşil Siyahlılar’da gözler pazar günkü Arsinspor maçına çevrildi.

Takımın en büyük gücü tabii ki taraftarı olacak. Bu maça bahanesiz herkesin gelmesi gerekiyor

EN AZ 10 BİN OLALIM

Kocaelispor’un önce Karaköprü Belediyespor, ardından Aydın deplasmanında elde ettiği galibiyet camianın eski havasına bürünmesini sağladı. Geçen yılki kadrodan kritik futbolcularını kaybetmesine karşın anlamlı duruşu ve mücadelesinden taviz vermeyen Kocaelispor, pazar günü sezonun altıncı maçında Arsinspor’u İzmit İsmetpaşa Stadı’nda ağırlayacak.

GÖREV BAŞINA

Bir anda ateş hattından kendini üst sıralara atan ve Play-Off hattının sınırına dayanan Kocaelispor’un uzun vadedeki yatırımı özellikle evinde oynayacağı maçlar olacak. Bu maçlardan birisi olan Arsinspor karşısında alınacak 3 puan, ligdeki “Asıl” hedefin gerçekleşmesi adına çok değerli olacak. Pazar akşamı saat 19’da başlayacak olan maç için taraftara büyük bir görev düşüyor.

GÜÇ BİRLİĞİ

Yeşil Siyahlıların hiçbir bahanesi olmadan Arsinspor maçındaki yerini almalı. 12 adam, eşini ve çocuğunu da getirmeli!.. Aydınlık günlere yelken açması için sportif başarıya her zaman ihtiyacı olan Kocaelispor’un “Karar” sezonunda yönetim, teknik ekip, futbolcu, taraftar ve basının güç birliği ile bu sezon istenilen hedef yakalanmalı. Erdem ÖVÜÇ