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Arsinspor maçı biletleri satışta!

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Arsinspor maçı biletleri satışta!
Kocaelispor'un bu Pazar İsmetpaşa'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Pazar günü saat 19.00'da İsmetpaşa Stadı’nda oynayacağımız Arsinspor müsabakasının biletleri aşağıdaki bilet satış noktalarında, Pazar günü de saat 17.00’den itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde satılacak. Stat kapıları saat 18.00’de açılacak.

 

BİLET SATIŞ MERKEZLERİ:

1- Fuar İçi Kulüp Binası

2- Yürüyüş Yolu Cixspor Mağazası

3- Alemdar Cad. Görkemspor Mağazası

4- Belsa Plaza Akademispor Mağazası

5- Leyla Atakan Cad. Revolta Baskıcı

6- Bekirdere Karadeniz Pide

7- Sanayi Bülbüloğulları

8- Köseköy Işıklar Kartepe Sportif

 

BİLET FİYATLARI:

Deniz Tarafı Kale Arkası:        10 TL

Maraton Tribünü:                    15 TL

Numaralı B Tribün:                 25 TL

Numaralı A Tribün:                40 TL

VIP Tribün Bilet:                    100 TL

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