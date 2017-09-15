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"Artık evler tam akıllı olacak"

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"Artık evler tam akıllı olacak"
KY YAPI’nın Değirmendere’de inşaatına başladığı tam akıllı ev projesi ‘‘Alibey Konakları’’ büyük ilgi görmeye devam ediyor.

12 AYDA TESLİM EDİLECEK

Değirmendere’de inşasına başlanan Değirmendere Alibey Konakları,  nitelik, estetik ve ulaşılabilirlik unsurlarını bir arada topluyor. Alibey Konakları, 12 ay gibi kısa bir zamanda teslim edilecek.

 

GENİŞ ve FERAH DAİRELER

5 Blok 32 daireden oluşan ‘’tam akıllı ev sistemini’’  içeren Alibey Konakları’nda dairelerin hepsi 3+1 dubleks ve 165 m2 alana sahip olacak.

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DAİRELER HEPSİ DENİZ MANZARALI

Değirmendere Alibey Konakları hakkında bilgiler veren genç işadamı Kadir Yıldız şunları söyledi: ‘’ Alibey Konakları  değerli bir projedir. Değirmendere’nin sektör anlamında en prestijli projesi olacak. Her bir dairenin bütün alanları deniz gören muhteşem manzarasının yanı sıra kapalı otoparkından jeneratörüne, su deposundan dış görüntüsüne kadar her şeyi özel olacak. Öyle sıradan bir yapı olmayacak. Muhteşem mimarisi ile sıra dışı ve tam akıllı ev sistemi ile bu proje Değirmendere’nin prestiji olacak. KY YAPI olarak konumumuz gereği, güçlü, nitelikli, estetik ve en önemlisi ulaşılabilir projeler inşa etmeyi kendimize misyon edindik. Bu istikamette ayrıcalıklı konutların herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Açıkça söylüyorum.  Değirmendere’deki projemizi görmeden kimse daire almasın’’dedi.

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FAİZSİZ ÖDEME ve TAKAS SEÇENEĞİ DE MEVCUT

Ödeme koşulları hakkında da bilgiler veren Yıldız şöyle devam etti: ‘’Satış Ekibimiz doğru zamanlar da çok çeşitli kampanyalar yapıyor. Ödeme koşulları da çeşitli tabi ki. Örneğin, sıfır faiz olanağımız var ki yoğun talep gören bir uygulama. Devam eden etabımızda teslime kadar önceden belirlenen periyotlarda faizsiz ödeme yapabiliyorsunuz. Bununla beraber başka bir gayrimenkulünüzü değerlendirmek isterseniz takas seçeneğimiz de mevcut.’’dedi.

Değirmendere Alibey Konakları için 0(541) 729 29 40 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

 

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