Artık gözümüzü açtık!

Yenidoğan Serdarspor Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, artık gözlerini açtıklarını, büyük paralarla transfer yerine, tamamen alt yapılara yöneldiklerini söyledi. Yenidoğan Serdar alt yapılarda bir çok şampiyonluk kazanmış durumda

BUNDAN BÖYLE HEP ALTYAPI…

Art arda liglerden düşen Yenidoğan Serdarspor, A takım kategorisinde de mücadeleye artık gençlerle devam edeceklerini belirterek “Bu transfer yüküyle Kocaeli amatör futbolunun ilerlemesi mümkün değildir. Bir çok altyapı kulübü kuruldu ve A takımlar seviyesinde mücadele etmiyor. Biz bir semti temsil ettiğimiz için A takıma devam edeceğiz, ama gençleri sahaya süreceğiz” dedi.

TECRÜBELİ İSİM GÖREV BAŞINDA!..

Kentimizin eski şöhretlerinden kaleci Süleyman Eker’in kendi yöresindeki takımın başına getirilmesiyle tamamen semte dönen Yenidoğan Serdar, yılların verdiği tecrübeyle yine bir çok oyuncu yetiştirmeye devam edecek. Teknik adam Eker “Takımımız çok iyi yolda. Bundan böyle alt yapıyla yola dev cam edeceğiz. Bu kentin potansiyeli yüksek. Transferlere gerek yok. Kulüpler transferle batıyor” dedi.