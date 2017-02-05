Hakan Yağcıoğlu

Bundan böyle tüm takımlarımız için artık her maç final. Zorlu virajları geçiyoruz ve kazananlar yola devam ederken takılanlar havlu atıyor. Her puanın değeri var. İç saha bir puan diye hayıflanmayın. Deplasmanda da gider 3 puanı alırsınız olur biter.

Örnek:

Kocaelispor…

İçeride de dışarıda da kazanmaya endeksli takım, berabere kaldı mı karalar bağlıyoruz…

İşte iç sahada beraberlik deplasmanda galibiyet, deplasmanda beraberlik, iç sahada galibiyet geldi ve bir anda yine Sancaktepe’nin ensesine yapıştık…

Böyle de son maça gidecek gibi gözüküyor…

Cesaretli takım olduğunu dünkü maçta da izledi herkes…

Erzin kolay rakip değil…

Maç öncesi donelerine bakınız…

Ama işte…

Ona da 4 atan Körfez dozer gibi ezdi geçti…

Şimdi sırada Van deplasmanı var ve bana göre puan gelecek…

Sonra da hafta içi mesaisi ve son haftaya kadar böyle gidecek bu iş…

Son iki maçta da dananın kuyruğu kopacak…

Olmadı Play-Off var…

Bu takım da Play-Off’ları çok sever…

Merak etmeyin…

Ama ilk iş, işi direkt bitirmektir…

Bunun için de Sancaktepe maçında bu takım 9 kişiyle rakibini hallaç pamuğu gibi atıp, 2.Ligi en çok hak ettiğini cümle aleme gösterdi…