Artistik cimlastiğe yatırımlar devam ediyor

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü yeni adımlar atarak ülke spora hizmet etmeye devam ediyor.

Kocaeli’nde ilk kez yarışmalara katılarak aerobik branşının öncüsü olan kulüp, 4 yıl önce olimpik branşlara yatırım yapma kararı aldıktan sonra, cimnastiğin temeli ve zirvesi olan artistik cimnastiğe yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

ARTİSTİK ERKEK TAKIMI OLUŞTURULDU…

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü temel eğitim guruplarından yetiştirerek kurmuş olduğu artistik kız takımları ve alt yapı oluşumlarıyla Türkiye’de ses getirmeye devam ederken, büyük bir hamle daha gerçekleştirip, artistik erkek takımlarını ve alt yapılarını oluşturdu. Takım, Türk cimnastiğinin umut vaat eden antrenörlerinden Hayrettin Şen gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

İL MÜDÜRÜ ÇİNTİMAR TEBRİK ETTİ…

Konuyla alakalı Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile görüşen Kulüp Başkanı Tolga Havuç, müdürlük bünyesinde görev yapan Bolulu eski milli cimnastikçi Ersin Şafak’tan bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla gönüllü olarak yeni oluşan erkek artistik cimnastik takımına destek vermesini talep etti. İlimize geldiği günden beri cimnastik branşına büyük hizmetler veren Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, geçen dönemde Tolga Havuç’un kendisini ziyaretinde antrenörlerin bilgi paylaşımı yapmasını takdir ederek, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübünü ve Başkan Havuç’un çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.

MÜDÜRÜMÜZE TEYEKKÜR EDİYORUM…

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulübün genç Başkanı Havuç: ‘ Şahsım ve kulübüm adına belirtmeliyim ki, kurulduğumuz günden bu yana İl Müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar’ın desteklerini ve tecrübelerini alarak, bugünlere kadar önemli bir yol kat ettiğimizi belirtmek istiyorum. Ersin hocamız cimnastik branşında ilimizde bulunan büyük bir değerdir. Bu değerin mimarı da Müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar ve federasyon Başkanımız Suat Çelen’dir. Bundan sonra sayın Müdürümüzün izni ile gönüllü olarak kulübümüzün erkeklerine destek verecek olan Ersin hocamıza da ayrıca teşekkür ediyor, kulübümüzün içerisinden yetişerek yarışmacı guruplarımızda çalışan resmi antrenörümüz Hayrettin Şen hocama başarılar diliyorum. Biz büyük bir aileyiz, İl müdürümüzün destekleriyle, tecrübesiyle ve inancıyla daha çok yol kat edeceğiz” dedi.