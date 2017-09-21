  • BIST 104.916
  • Altın 146,229
  • Dolar 3,5159
  • Euro 4,1816
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 30 °C

Artistik cimlastiğe yatırımlar devam ediyor

»
Artistik cimlastiğe yatırımlar devam ediyor
Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü yeni adımlar atarak ülke spora hizmet etmeye devam ediyor.

Kocaeli’nde ilk kez yarışmalara katılarak aerobik branşının öncüsü olan kulüp, 4 yıl önce olimpik branşlara yatırım yapma  kararı aldıktan sonra, cimnastiğin temeli ve zirvesi olan artistik cimnastiğe yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

 

ARTİSTİK ERKEK TAKIMI OLUŞTURULDU…

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü temel eğitim guruplarından yetiştirerek kurmuş olduğu artistik kız takımları ve alt yapı oluşumlarıyla Türkiye’de ses getirmeye devam ederken, büyük bir hamle daha gerçekleştirip, artistik erkek takımlarını ve alt yapılarını oluşturdu. Takım, Türk cimnastiğinin umut vaat eden antrenörlerinden Hayrettin Şen gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

 

İL MÜDÜRÜ ÇİNTİMAR TEBRİK ETTİ…

Konuyla alakalı Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile görüşen Kulüp Başkanı Tolga Havuç, müdürlük bünyesinde görev yapan Bolulu eski milli cimnastikçi Ersin Şafak’tan bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla gönüllü olarak yeni oluşan erkek artistik cimnastik takımına destek vermesini talep etti. İlimize geldiği günden beri cimnastik branşına büyük hizmetler veren Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, geçen dönemde Tolga Havuç’un kendisini ziyaretinde antrenörlerin bilgi paylaşımı yapmasını takdir ederek, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübünü ve Başkan Havuç’un çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.

 

MÜDÜRÜMÜZE TEYEKKÜR EDİYORUM…

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulübün genç Başkanı Havuç: ‘ Şahsım ve kulübüm adına belirtmeliyim ki, kurulduğumuz günden bu yana İl Müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar’ın desteklerini ve tecrübelerini alarak, bugünlere kadar önemli bir yol kat ettiğimizi belirtmek istiyorum. Ersin hocamız cimnastik branşında ilimizde bulunan büyük bir değerdir. Bu değerin mimarı da Müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar ve federasyon Başkanımız Suat Çelen’dir. Bundan sonra sayın Müdürümüzün izni ile gönüllü olarak kulübümüzün erkeklerine destek verecek olan Ersin hocamıza da ayrıca teşekkür ediyor, kulübümüzün içerisinden yetişerek yarışmacı guruplarımızda çalışan resmi antrenörümüz Hayrettin Şen hocama başarılar diliyorum. Biz büyük bir aileyiz, İl müdürümüzün destekleriyle, tecrübesiyle ve inancıyla daha çok yol kat edeceğiz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Belediyespor kış basketbol okulu açtı21 Eylül 2017 Perşembe 13:15
  • Dilovası yaraları sardı21 Eylül 2017 Perşembe 13:14
  • TFF'den Kocaeli Birlikspor'a ŞOK!21 Eylül 2017 Perşembe 10:36
  • Son söz Günaydın'ın!20 Eylül 2017 Çarşamba 13:52
  • Mert Erçakır’ın durumu ne olacak?..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:46
  • Adnan Sak: Lig uzun bir maraton20 Eylül 2017 Çarşamba 13:45
  • Kandıra’da zor randevu20 Eylül 2017 Çarşamba 13:44
  • İşte bu maç izlenir!..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:43
  • Periler cumartesi Antalya’ya gidiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:42
  • Harbişspor finale hazırlanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim